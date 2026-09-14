МОЙ НИЖНИЙ «Принцесса улиц» Мария Сергеева Мария Сергеева, «Принцесса улиц», артистка, хореограф, создательница собственного уличного театра, – о свободе творчества на главной улице города, волшебстве уличного театра и открыточных окраинах Нижнего Новгорода.
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