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Нижегородская правда

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«Мой Нижний»: принцесса улиц Мария Сергеева

«Мой Нижний»: принцесса улиц Мария Сергеева

МОЙ НИЖНИЙ «Принцесса улиц» Мария Сергеева Мария Сергеева, «Принцесса улиц», артистка, хореограф, создательница собственного уличного театра, – о свободе творчества на главной улице города, волшебстве уличного театра и открыточных окраинах Нижнего Новгорода.

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