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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Сладость или гадость: что скрывают коробки с новогодними подарками из тюменских магазинов

Сладкий подарок за неделю до Нового года может понадобиться в любой момент — спрятать под елочку своему чаду, подарить малышу друзей, когда идешь в гости, ну и самому иногда хочется повыбирать конфетки из сладкого подарка, как в детстве.

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