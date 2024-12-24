Сладость или гадость: что скрывают коробки с новогодними подарками из тюменских магазинов

Сладкий подарок за неделю до Нового года может понадобиться в любой момент — спрятать под елочку своему чаду, подарить малышу друзей, когда идешь в гости, ну и самому иногда хочется повыбирать конфетки из сладкого подарка, как в детстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии