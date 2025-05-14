Оборот торговли между Россией и Египтом за год вырос на треть и превысил 9 млрд долларов

Такие данные он привел во время пленарной сессии заседания Российско-египетской межправительственной комиссии по вопросам экономического, торгового и научно-технического взаимодействия, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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