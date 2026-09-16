Депутат Законодательного Собрания Омской области Вячеслав Васильев принял участие в открытии модульной врачебной амбулатории в микрорайоне «Ясная Поляна».
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