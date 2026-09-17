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В Боливии открыли первый за 103 года новый вид кошек

В Боливии открыли первый за 103 года новый вид кошек

В горных лесах Боливии обнаружили неизвестный ранее вид кошек. Это стало первым подобным случаем с 1923 года, пишет Reuters.

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