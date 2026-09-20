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Царьград

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Магнитогорский театр открыл Волковский фестиваль в Ярославле

Магнитогорский театр открыл Волковский фестиваль в Ярославле

В Ярославле стартовал XXVI Международный Волковский фестиваль, который продлится до 27 сентября. Открыл событие спектакль "Клинч" Магнитогорского театра.

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