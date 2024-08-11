Открытое горение ликвидировали на складе в Мытищах

Сегодня утром в поселке Новосельцево городского округа Мытищи произошел крупный пожар на складе. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров, но благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было локализовано и полностью ликвидировано.
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