Теннисистка Касаткина выложила фото себя после трехчасовой игры на турнире WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина, которая занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на своей странице в Instagram показала, как выглядит после выхода в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).
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