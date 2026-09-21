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Аргументы и Факты

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Трамп заявил, что после его правления может наступить «конец Америки»

Трамп заявил, что после его правления может наступить «конец Америки»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что если республиканское большинство в Конгрессе не отменит практику обструкции, это может привести к «концу Америки».

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