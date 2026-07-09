В Нижнем Новгороде из озера извлекли тело мужчины

9 июля в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в озере Земснаряд № 1 было обнаружено тело мужчины. Соответствующая информация поступила от пресс-службы Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии