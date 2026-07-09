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Царьград

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В Нижнем Новгороде из озера извлекли тело мужчины

В Нижнем Новгороде из озера извлекли тело мужчины

9 июля в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в озере Земснаряд № 1 было обнаружено тело мужчины. Соответствующая информация поступила от пресс-службы Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

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