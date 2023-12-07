Представитель «НОВАТЭКа» заявил, что за углеродный след должны отвечать не только добывающие компании, но и потребители

Возлагать ответственность за весь углеродный след от потребления ископаемого топлива на добывающие компании – некорректно, заявил начальник управления по связям с инвесторами «НОВАТЭКа» Александр Назаров, выступая на российском мероприятии в рамках Международной конференции ООН по климату (COP28).
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