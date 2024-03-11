В Пензенской области в 2023 году трудоустроились 213 врачей

На странице губернатора Пензенской области в социальной сети «Вконтакте» появился комментарий, в котором женщина высказала свое недовольство по поводу качества предоставления медицинской помощи в одном из сел Никольского района.
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