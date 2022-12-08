Свет и тень в раскрытии топливных преступлений

Теневой оборот контрафактного бензина и дизеля в России оценивается в 20% от общих продаж топлива. При объеме рынка около 4 триллионов рублей доходы криминальных структур в этом бизнесе составляют порядка 800 миллиардов рублей.
Популярные статьи
- Захарова посмеялась над Вайкуле, заявившей, что она содержала весь СССР, а Пугачева - Россию
- «Я готова»: Маргарита Симоньян предлагает увеличить налоги для богатых, чтобы поднять зарплату офицерам
- Кадыров: зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом
Свежие комментарии