Аргументы недели

98 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Сатанисты Пиндосии объеденились с фашистами педерастической Гейропы... Ну и что может планета ждать от такого брачног...Путин: Запад не з...
  • Ole Ole
    Камикадзе с коксоплазмозом.....Процесс вступлени...
  • Nina Pudikova
    Но они и Мы хорошо знаем, что Ты такое...!!!Боррель: поддержи...

Свет и тень в раскрытии топливных преступлений

Свет и тень в раскрытии топливных преступлений

Теневой оборот контрафактного бензина и дизеля в России оценивается в 20% от общих продаж топлива. При объеме рынка около 4 триллионов рублей доходы криминальных структур в этом бизнесе составляют порядка 800 миллиардов рублей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх