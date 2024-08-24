Демоверсию ЕГЭ по истории дополнили вопросом про Владимира Жогу

Вопрос о командире разведбатальона «Спарта» Владимире Жоги включили в демоверсию ЕГЭ по истории. Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
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