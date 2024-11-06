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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Самары» проблемы с выплатой зарплат в мужской и женской командах («Мутко против»)

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против» со ссылкой на источники, игрокам женской «Самары не платят зарплату уже полтора месяца.

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