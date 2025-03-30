NBC: Пентагон разработал операцию по захвату Панамского канала

Американские военные по приказу администрации президента США Дональда Трампа разработали несколько вариантов расширения американского военного присутствия в Панаме, в том числе операцию по захвату Панамского канала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии