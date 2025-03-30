Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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NBC: Пентагон разработал операцию по захвату Панамского канала

NBC: Пентагон разработал операцию по захвату Панамского канала

Американские военные по приказу администрации президента США Дональда Трампа разработали несколько вариантов расширения американского военного присутствия в Панаме, в том числе операцию по захвату Панамского канала.

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