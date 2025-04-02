Авторы Atomic Heart опубликовали шестичасовое видео с гибкими и грациозными движ...

Авторы Atomic Heart опубликовали шестичасовое видео с гибкими и грациозными движениями БлизняшекСтудия Mundfish решила сделать своим фанатам необычный подарок: вместо первоапрельских розыгрышей разработчики опубликовали шестичасовое видео с гибкими и грациозными движениями Близняшек под томную музыку.
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