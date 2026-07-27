Литва закроет въезд гражданам России, отказавшимся осуждать СВО

Инициатива литовского МИДа коснётся прежде всего деятелей культуры, спортсменов и преподавателей.Власти Литвы намерены ввести новое правило для граждан России и Белоруссии, желающих въехать в республику для участия в публичных мероприятиях.
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