Миллион новых мигрантов и одна работа — в России. Приезжие забили тревогу: тиски сжимаются на глазах

Узбекистан переживает демографический бум, который уже называют "тихой бомбой" замедленного действия.
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. Ну а лютая ненависть и крайняя степень презрения диких к русским - это естественный процесс раздаривания плюшек, вместо держания диких в ежовых рукавицах: менталитет диких предполагает уважение только к сильным и независимым, а впихивание в них миллиардов и паспортов РФ до икоты и рвоты, даёт им право презирать русских за то, что они не соблюдают свою пословицу "Не делай добра, не получишь и зла". Ну а закон 95-го года о двойном гражданстве с точками так и не денонсировал едрисней и миллионы диких точиков все также успешно заглатывают паспорта РФ, хотя причина этого договора давно ушла с прошлое и наши начальники так и продолжают раздавать паспорта тем, которые не покаялись за этноцид сотен тысяч русских в 90-е, за Крокус и продолжают ещё более люто ненавидеть РФ и русских. Так и живём .. И это какой-то позор !
Хотя о подобной катастрофе о бесконтрольном со стороны нашего начальства ввоза миллионов диких оккупантов давно предупреждали Матвеев, Делягин, Нилов и многие другие правильные депутаты. Но Васильев "раскололся" и рассказал, как он со своими подельниками из едрисни начал завозить крайне токсичный биоматериал, чтобы в сразии не было бунтов и не создалась крайне опасная ситуация из в@кхабитов и других лютых приверженцев радикальных движений. Васильев этот процесс чётко назвал "канализация", из которого следует, что РФ он представляет в качестве выгребной ямы, а сразия с пусть благоденствует. А что в результате получили и получают русские, каждый видит: провокационные намазы , никабы, фактический грабёж дикими оккупантами русских, когда они незаконно получают многомиллионые плюшки в виде квартир, земельных участков, субсидий
А мигранты пока накапливают человеческий потенциал, организуют его в диаспоры,тренируются в бесчисленных этноклубах ММА (только в Москве их больше 500), лезут в правоохранительные и властные структуры, короче готовятся. И когда их наберется критическая масса (это вроде 20% от коренного населения, сейчас только к десяти приближаемся), в ход пойдут требования. Готовьтесь, граждане пока еще России.
Наша власть временщиков ни фига не пророссийская. Она "про-своя". Работает исключительно на себя и на хозяев страны - олигархов. Сиюминутно ей мигранты выгодны, а что будет со страной в будущем, их не волнует. Свое личное будущее они обеспечат. А поднимать рождаемость коренного населения это долго и дорого. Это ж надо создавать рабочие места в глубинке регионов, строить там комфортное жилье, а не "человейники", создавать инфраструктуру, строить и насыщать кадрами детсады, школы, больницы, строить дороги, чтобы была возможность оперативно попасть в ближайший крупный город, если что. Но это конечно не для временщиков во власти. Они концентрируют все финансовообеспечивающие предприятия и организации в крупных городах, строит "человейники", на которые и взглянуть-то неприятно, а не то. что в них жить, облагает живущих в них ипотекой с грабительским процентом, чтобы отбить у народа мысли обзаводиться вторым, а тем более третьим-четвертым ребенком.
А что, у нас перевелись всякие хуснулло, затуло и пр. падаль?! Да нет же! Как и прежде сидят в своих креслах. Так что готовьтесь уважаемые граждане, господа, товарищи, за следующую пятилетку население России прибавится миллионов на несколько ново испечёнными россиянами! Только увеличивать население будут выше перечисленные ВРАГИ Народа России, именно этими черножопыми бабуинами и ничего мы с этим не поделаем! Потому как рулит ЕР!
РУКОВОДСТВУ СТРАНЫ НУЖНО ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ЭТОМ.СОЗДАВАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА,КОНТРОЛИРОВАТЬ РОЖДАЕМОСТЬ.КАК БЫЛО В КИТАЕ.
В перспективе - Северные Эмираты со столицей Масквабад. Надеюсь, я до этого не доживу. А вот у тех кому сейчас до 50-ти - все шансы.
Щас "заплачу" от жалости к "бедным" узбекам, таджикам, киргизам и т.д., ехавшим в РФ за льготами, бесплатной медициной, образованием, торговлей фруктами и тд
У нас рождаемость не растёт, а падает... Скоро типично русскими будут... Чернявые и узкоглазые муслимы... И говорят на узбекском языке...