По маршруту т78 автобусы поедут быстрее

С 14 сентября на развязке Дмитровского шоссе и МКАД заработает полоса для автобусов и электробусов. Выделенку длиной полкилометра обустроят на основном ходе Дмитровского шоссе при движении в сторону центра.
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