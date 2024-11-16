Фон дер Ляйен судят за «кражу уколов»: что нужно знать о скандальном деле главы Еврокомиссии

Урсулу фон дер Ляйн подозревают в удалении переписки с производителями вакцины. Фото: Официальный сайт Европарламента14,9 тыс прочтений Вчера 15 ноября в суде ЕС пройдут слушания по делу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии