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Фон дер Ляйен судят за «кражу уколов»: что нужно знать о скандальном деле главы Еврокомиссии

Фон дер Ляйен судят за «кражу уколов»: что нужно знать о скандальном деле главы Еврокомиссии

Урсулу фон дер Ляйн подозревают в удалении переписки с производителями вакцины. Фото: Официальный сайт Европарламента14,9 тыс прочтений Вчера 15 ноября в суде ЕС пройдут слушания по делу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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