Aydinlik Gazetesi, Турция. В Турции раскрыли заговор Байдена против России. Путин это так не оставит

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Комментарии
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Tania Еременко
Бидон давно спятил - что он может соображать - маразм плюс деменция Какая страна, такой и президент. Вспомнишь тут сто раз Задорнова.
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13 час.
Владимир Ахтырченко
У России есть всё, и главное, настрой на результат, но тебе этого мало - тебе хочется ,чтобы  ушки твои поласкали. Скачи в Гейропу, там тебе и поласкают в три короба.
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10 час.
Геннадий Бережнов
Пора бы сказать громко и твёрдо, что мы обещаний более не даём, а ответ будет в течение трёх дней! Это должен заявить Президент, а не команда Соловьёва!
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2 час.

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