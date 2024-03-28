Aydinlik Gazetesi, Турция. В Турции раскрыли заговор Байдена против России. Путин это так не оставит

Tania Еременко Бидон давно спятил - что он может соображать - маразм плюс деменция Какая страна, такой и президент. Вспомнишь тут сто раз Задорнова.

Владимир Ахтырченко У России есть всё, и главное, настрой на результат, но тебе этого мало - тебе хочется ,чтобы ушки твои поласкали. Скачи в Гейропу, там тебе и поласкают в три короба.