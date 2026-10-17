Депутат Екатеринбургской городской думы Игорь Володин в эфире программы «Стенд» на 4 канале поддержал новые правила продажи спиртного, действующие в Свердловской области с 1 сентября, и заявил, что при наличии полномочий ввел бы полный запрет на алкоголь.
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