Депутат Екатеринбургской городской думы Игорь Володин в эфире программы «Стенд» на 4 канале поддержал новые правила продажи спиртного, действующие в Свердловской области с 1 сентября, и заявил, что при наличии полномочий ввел бы полный запрет на алкоголь.