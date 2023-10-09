А как же Украина? Бежавшие в Израиль либералы отказались от лозунга «Нет войне»

Бежавшие после начала СВО из России в Израиль деятели культуры, объявлявшие, что «им стыдно жить в стране, которая воюет с соседями», теперь имеют прекрасную возможность подтвердить свою позицию «Нет войне!».
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