Учредитель «Акрона» Павел Морозов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым заявил, что прощальный матч Артема Дзюбы правильнее было бы провести «Спартаку» или «Зениту».
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