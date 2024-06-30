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Марина Ахмедова: Бастрыкин сказал - надо менять миграционную политику и запрещать никаб

Марина Ахмедова: Бастрыкин сказал - надо менять миграционную политику и запрещать никаб

За главой СК в эти дни прямо тянутся лингвистические скандалы. На юридическом форуме он назвал Госдуму "Госдурой", сославшись на то, что ее так называет народ.

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Комментарии
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Нина Грекова
Моё мнение. Оставьте Бастрыкина в покое, в Гос.Думе нечем уже  заняться? Вот, что значить - когда депутаты далеки от народа. Народ вам уже давно не верит и действительно ... очень давно называет Думу - Гос.Дурой. А были бы ближе к народу, давно бы знали. Да и есть за что называть так. Народ, когда последний раз голосовал за конкретного депутата, не помните? Вот и мы (народ) не помним. А каким образом появляются новые &quot;депутаты&quot;, кто их выбирает? И что вы делаете хорошего для народа? НИЧЕГО. Нормальных депутатов, как Петр Толстой, Матвеев ... ну ещё может человек 5 наберётся ... и всё. Так зачем нужны в таком количестве - депутаты? Вы даже не можете поддержать закон о мигрантах ...  не можете вернуть пенсионный возраст ... так за что вас уважать?
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22 мин.
сергей тимофеев
Думу прочистить .. Мингантов повыселять !!!
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14 мин.
Stilianos Kanakidis
&quot;очень давно называет Думу - Гос. Дурой.&quot; Уже пора дать настоящее имя Думе, Гос. Воры в Законе, а вор должен сидеть в тюрьме.
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