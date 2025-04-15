Как высокие ставки влияют на доступность ипотеки в стране

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. После того как 1 июля 2024 года перестала действовать льготная ипотека, высокие процентные ставки сделали ее менее привлекательной, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.