Путин рассказал, что помогло освободить гражданина России из плена ХАМАС

Стабильные многолетние отношения России с народом Палестины помогли освободить российского гражданина Александра Труфанова и его семью из плена в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин 16 апреля в ходе встречи с освобожденными, которая состоялась в Кремле.
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