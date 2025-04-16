Путин рассказал, что помогло освободить гражданина России из плена ХАМАС

Стабильные многолетние отношения России с народом Палестины помогли освободить российского гражданина Александра Труфанова и его семью из плена в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин 16 апреля в ходе встречи с освобожденными, которая состоялась в Кремле.