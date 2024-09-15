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Фанаты «Сосьедада» называли Винисиуса «дураком» во время матча с «Реалом». Вингер приложил палец к губам, празднуя гол с пенальти

Вчера «Реал Мадрид» обыграл «Реал Сосьедад» на выезде (2:0) в 5-м туре испанского чемпионата. Бразильский вингер открыл счет с пенальти, а затем заработал второй 11-метровый, который реализовал Килиан Мбаппе.

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