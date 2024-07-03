ЦДЦБ: Российские бумаги на 16 млрд рублей в прошлом году переехали в Казахстан

В 2023 году в номинальное держание казахстанского Центрального депозитария ценных бумаг (ЦДЦБ) было переведено российских бумаг на порядка 81,2 млрд тенге или 16 млрд рублей (согласно курсу на конец 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии