Лавинная опасность объявлена в Смирныховском районе Сахалина до 21 апреля.

В Смирныховском районе Сахалинской области с 19 по 21 апреля объявлена лавинная опасность. Региональное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение и находится под контролем ситуации, готовое к реагированию на возможные последствия.
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