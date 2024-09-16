Любителей и ценителей истории и культуры родного края приглашают на большое и яркое мероприятие, которое состоится 13 октября в 14.
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Любителей и ценителей истории и культуры родного края приглашают на большое и яркое мероприятие, которое состоится 13 октября в 14.