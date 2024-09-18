Меры профилактики африканской чумы свиней.

Африканская чума свиней (АЧС) ( лат. Pestis africana suum ), африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.
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