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TAZ: Зеленский осознает туманность перспектив членства Украины в ЕС

TAZ: Зеленский осознает туманность перспектив членства Украины в ЕС

По мнению журналистки издания Tageszeitung Барбары Эртель, лидер киевского режима Владимир Зеленский, призывая активизировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, хорошо понимает, насколько далека эта перспектива от реальности.

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