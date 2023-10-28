По мнению журналистки издания Tageszeitung Барбары Эртель, лидер киевского режима Владимир Зеленский, призывая активизировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, хорошо понимает, насколько далека эта перспектива от реальности.
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