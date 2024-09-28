Политика как он...
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Политика как она есть

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В КНДР назвали помощь США Киеву грубой ошибкой, толкающей мир к ядерной катастрофе

В КНДР назвали помощь США Киеву грубой ошибкой, толкающей мир к ядерной катастрофе

Заместитель заведующего отделом Центрального Комитета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен заявила, что военная помощь США Киеву представляет собой грубую ошибку, которая толкает мир к ядерной катастрофе.

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