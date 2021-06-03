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Фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" в купальнике показала фигуру со всех ракурсов: "Случилось чудо"

Фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" в купальнике показала фигуру со всех ракурсов: "Случилось чудо"

Экс-фаворитка Михаила Заливако Юля "Зайка", которую, впрочем, он не выбрал, решила показать, что "Холостяк" потерял 27-летняя финалистка опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых похвасталась обновкой, передает Politeka.

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