Фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" в купальнике показала фигуру со всех ракурсов: "Случилось чудо"

Экс-фаворитка Михаила Заливако Юля "Зайка", которую, впрочем, он не выбрал, решила показать, что "Холостяк" потерял 27-летняя финалистка опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых похвасталась обновкой, передает Politeka.