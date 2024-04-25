Внешняя политика Николая I

﻿﻿Во времена правления Николая I (1825-1855) Россия оставалась одним из крупнейших лидеров Европы. Основными направлениями внешней политики Николая I были: 1) борьба с революционными движениями в Европе, 2) попытки решения восточной проблемы (важнейшей частью этого направления была Крымская война), 3) Кавказская война делал.