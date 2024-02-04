Власти планируют восстановить ирригационные системы в стране

Только 24 из примерно 90 ирригационных систем в Республике Молдова функционируют, заявляют представители Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, которое предлагает реабилитировать их как за счет бюджетных, так и внешних ресурсов.
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