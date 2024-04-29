Титульный лоск: «Кубок Красной площади» – 2024 запомнится сенсациями

В Москве прошел международный фестиваль баскетбола 3х3 «Кубок Красной площади». Спортивный праздник, организованный Ассоциацией стритбаскета при поддержке департамента спорта Москвы, получился по-настоящему масштабным.
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