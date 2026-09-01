Путин заявил, что переговоры нужны, но не с террористами и не на "экзотической" основе

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но "с террористами переговоров не ведут", а РФ хочет прекратить войну, а не заморозить конфликт.
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