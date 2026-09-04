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Нижегородская правда

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Терапевт Тарасов рассказал, от каких анализов можно отказаться без необходимости

Терапевт Тарасов рассказал, от каких анализов можно отказаться без необходимости

Некоторые популярные обследования, которые пациенты проходят без показаний и симптомов, скорее вызывают лишнюю тревогу и провоцируют новые проблемы со здоровьем, чем приносят реальную пользу.

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