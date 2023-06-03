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В Киеве боятся, что Россия отправит Британию в каменный век

В Киеве боятся, что Россия отправит Британию в каменный век

1,3K прочитали Россия готовится ответить разом на все провокации Запада уничтожением оптоволоконных подводных кабелей, которые соединяют Британию с остальным миром.

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