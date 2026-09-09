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Царьград

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Укржелдорога: более 30 поездов опаздывают на Украине

Укржелдорога: более 30 поездов опаздывают на Украине

На Украине более 30 пассажирских поездов отстают от графика, по данным "Укрзализныци". Из них 22 поезда задерживаются на час и более, а маршрут из Николаева во Львов имеет отставание более 12 часов.

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