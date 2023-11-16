В Ростовской области водитель автомобиля "ВАЗ" снёс 17-летнюю девушку на "зебре"

Несовершеннолетняя жительница Волгодонска переходила проезжую часть по пешеходному переходу.В городе Волгодонске Ростовской области водитель автомобиля "ВАЗ-21043" сбил несовершеннолетнюю горожанку на пешеходном переходе в среду, 15 ноября.
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