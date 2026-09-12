Шесть человек погибли в ДТП на трассе Тамбовского округа Амурской области

В ночь на 12 сентября на 41-м километре автодороги «Благовещенск — Гомелевка» в Тамбовском округе Амурской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли шесть человек.
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