Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с коронавирусом

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у части пациентов с коронавирусом встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, сообщает РИА Новости.