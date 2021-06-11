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Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с коронавирусом

Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с коронавирусом

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у части пациентов с коронавирусом встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, сообщает РИА Новости.

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