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В декабре пройдет «Прямая линия» с губернатором Пензенской области

Губернатор Сурского края Олег Мельниченко проведет «Прямую линию», которая состоится 7 декабря. В своем телеграм-канале он отметил, что это стало декабрьской традицией подводить итоги уходящего года в ходе таких мероприятий.

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