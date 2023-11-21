В декабре пройдет «Прямая линия» с губернатором Пензенской области

Губернатор Сурского края Олег Мельниченко проведет «Прямую линию», которая состоится 7 декабря. В своем телеграм-канале он отметил, что это стало декабрьской традицией подводить итоги уходящего года в ходе таких мероприятий.
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