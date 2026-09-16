Движение поездов в Нидерландах прерывали в 35 местах из-за труб на рельсах

Во вторник вечером на железнодорожной линии между Апелдорном и Девентером была обнаружена труба. Ж/д оператор — компания ProRail считает, что это очередной акт саботажа, из-за которого движение пришлось приостановить, передает 16 сентября агентство ANP.
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