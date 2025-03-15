Всеволод Шиловский расскажет о смысле жизни в спектакле «В ожидании сердца»

Спектакль с большим интересом воспринимают зрители и профессионалы.фото: Московский Театр-студия Всеволода Шиловского Московский Театр-студия Всеволода Шиловского покажет 28 марта, а также 5, 15 и 26 апреля спектакль «В ожидании сердца», который с большим интересом воспринимают зрители и профессионалы.