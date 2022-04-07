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Госдума приняла в I чтении законопроект об имущественной господдержке самозанятых

Госдума приняла в I чтении законопроект об имущественной господдержке самозанятых

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уравнивание прав самозанятых с субъектами МСП в сфере получения ими государственных и муниципальных имущественных преференций, в частности, предоставления им госимущества в аренду без торгов.

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